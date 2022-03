Paris (AFP). Europa League: comme un air de Ligue des champions

. Un air de revanche

Comme on se retrouve. Neuf ans après, le Shakhtar espère se venger des Sévillans qui lui avaient joué un vilain tour en 8e de finale de feu la Coupe de l'UEFA. Alors qu'ils étaient rentrés d'Espagne avec un match nul 2-2, les Ukrainiens, alors déjà sous la houlette de Mircea Lucescu, se sont fait remonter une nouvelle fois à 2-2 après un but dans les arrêts de jeu... du gardien Andres Palop. Et les Andalous enfoncèrent le clou en prolongation par Ernesto Chevanton.

Depuis, le temps a passé et, si Séville a glané quatre titres (2006, 2007, 2014, 2015), le Shakhtar a entre-temps réussi à remporter cette Europa League une fois, en 2009. Ce sont donc deux spécialistes de l'épreuve qui vont s'opposer, sans qu'un favori se dégage clairement.

Séville, qui peut devenir la première équipe de l'histoire à réaliser le triplé dans la compétition, est passé près de la sortie en quarts, accroché jusqu'au tirs au but par l'Athletic Bilbao et devra se méfier face au Shakhtar, invaincu en six matches dans l'épreuve.

. Un air de Beatles

Comme un clin d'oeil, ce sont deux clubs indubitablement liés à la musique des Fab Four qui s'opposent, entre Liverpool, où est né le groupe légendaire, et Villarreal, surnommé le "sous-marin jaune" depuis 1968 en référence au tube "yellow submarine" de la bande à Paul McCartney et John Lennon, que chantaient ses supporteurs et qui est devenu depuis le chant officiel du club.

L'autre particularité de cette demi-finale est qu'elle est inédite: les Amarillos et les Reds ne se sont en effet jamais encore rencontrés en coupe d'Europe.

Fort de son exploit renversant aux dépens de Dortmund en quart de finale retour (4-3 après avoir été mené 2-0 et 3-1), Liverpool pourrait partir avec les faveurs des pronostics, mais il se déplace chez l'équipe la plus solide de la C3 à domicile. Les Espagnols ont remporté leurs six matches au Madrigal cette saison.

En outre, l'équipe entraînée par le charismatique Jürgen Klopp se présentera démunie de plusieurs joueurs importants, parmi lesquels Emre Can (cheville), Jordan Henderson (genou) et surtout Mamadou Sakho, écarté par le club en raison d'un contrôle antidopage positif et qui est dans l'attente d'une probable suspension de la part de l'UEFA.

Le programme des demi-finales (en heures françaises):

(21h05)

à Lviv: Shakhtar Donetsk (UKR) - Séville FC (ESP)

à Villarreal: Villarreal (ESP) - Liverpool (ENG)

Les demi-finales retour auront lieu le 5 mai. La finale se déroulera le 18 mai à Bâle.