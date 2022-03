The Voice: écoutez la réaction des 12 derniers talents après la première émission en direct sur TF1

Lors du tour de l'équipe de Mika, et avec des talents tels que le trio Arca­dian, l'ovni MB14 et les deux cana­diennes Tamara et Gabriella, le coach n'a pas su quoi faire lorsque le public a décidé de sauver MB14 et Gabriella. Mika a décidé de conti­nuer avec Arca­dian, lais­sant la voix si parti­cu­lière de Tamara s'échap­per…





ARCADIAN Impossible de lire le son.

MB 14 Impossible de lire le son.





Gabriella Impossible de lire le son.

Chez Florent Pagny c'est Ana Ka qui a perdu face à Lucyl Cruz, sauvé par son coach alors qu'Aman­dine et Slimane ont conquis le public.





Lucyl Impossible de lire le son.





Amandine Impossible de lire le son.

Slimane Impossible de lire le son.



Même scéna­rio pour Zazie qui a dû choi­sir entre le dijon­nais Sol et la jeune Philip­pine après que Lena Woods et Clément soient choi­sis par le public. Après une longue hési­ta­tion, la coach a tran­ché pour Sol, lais­sant Philip­pine.

Clément Impossible de lire le son.

Lena Wood Impossible de lire le son.

Sol Impossible de lire le son.

Dans l'équipe de Garou, Anahy a révélé qu'elle avait fait un duo avec Diam's… Une confi­dence qui lui a permis de séduire le public, tout comme le survolté Antoine. Entre Alexandre et Mood, Garou a laissé filer la seconde et conti­nue avec Alexandre.

Anahy Impossible de lire le son.



[son11]



[son12]