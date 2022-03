Alençon : délégation de l'Orne de la CCI Portes de Normandie

La Normandie ne compte plus qu'une seule CCI: l'unique et nouvelle Chambre de Commerce régionale "CCI-Normandie", avec ses cinq ramifications sur le territoire de la région, pour davantage de synergie et faire face à des dotations financières en baisse de 37% en quatre ans!

Par exemple : depuis le 1er janvier dernier, et après deux ans et demi de réflexion, celle d'Alençon a formé avec son homologue d'Evreux : la "CCI Portes de Normandie", second pôle le plus important derrière celui de Rouen, en nombre de ressortissants. Un mariage approuvé par l'Etat.

Son président eurois Gilles Treuil était ce jeudi à Alençon.

Il affirme que dans cette restructuration, la priorité a été de conserver une très forte présence de conseillers présents sur le terrain. Cela a notament été budgétairement possible grace à la pyramide des âges et au départ en retriate de nombreux cadres, qui n'ont pas été remplacés.

Outre l'spect administratif et organisationnel lié à la restructuration, le président cite parmi les priorités de la CCI Portes de Normandie: Tech Sap Ouest (aide à la personne), le Haras du Pin, une antenne commune entre L'Aigle et Vernueil sur Avre, ou encore la mise à 2x2 voies de la route nationale 12, et le développement touristique (Bohin).

Alençon devient désormais la "délégation Orne de la CCI Portes de Normandie".

Le prochain challenge de la CCI Portes de Normandie sera de trouver des chefs d'entreprises, hommes et femmes, pour le renouvellement des bureaux des CCI en octobre prochain. Les listes compteront chacune quarante membres, dans les collèges "industrie", "commerce", et "service". Dont impérativement près d'une moitié de femmes.