Pronostics hippiques pour le Tiercé Quarté Quinté du 26 juin

Pour le Tiercé, Quarté, Quinté+ du jour à St Cloud, dans la 4èmee course, j'ai choisi le 15 Monarch's Way, le 2, le 9, le 3, le 8, le 6, le 18 et le 7.

Le départ est fixé à 15h08.

Retrouvez tous les jours mes pronostics dans l'Expresso sur Tendance Ouest chaque demi-heure entre 6H et 9H ainsi que dans le journal de midi.

Bonne journée à tous et je vous donne rendez-vous demain pour de nouveaux pronostics hippiques sur Tendance Ouest.