Cap Femina Aventure : deux Normandes à l'assaut des dunes marocaines

Elles se disent "prêtes à tout pour le faire". Virginie Penisson et Véronique Prempain, deux habitantes de l'agglo, ont entamé une course contre-la-montre pour récolter les fonds nécessaires et prendre le départ de la 6e édition du Cap Femina Aventure, un raid à travers le Maroc, du 5 au 15 octobre.

Sportif et humanitaire

Cela fait plusieurs années que l'idée de participer à un raid "trotte dans la tête" de Véronique Prempain. Mais, atteinte de sclérose en plaques, elle se résigne. Jusqu'à ce que son mari insiste : "Tu vas le faire." Virginie la rejoint en février dernier. Depuis, les deux aventurières s'échinent à trouver les fonds nécessaires pour participer : 13 500€ avec un véhicule, 8000€ si on le leur prête. Le compte n'y est pas encore mais elles y croient. Et n'ont pas peur du défi, malgré les dunes et les déserts à franchir : "C'est une belle aventure humaine, où l'on va rencontrer des gens", se réjouit Virginie. Car des opérations humanitaires sont aussi prévues sur place. Les participantes vont y rénover une école. Les deux femmes ont jusqu'à septembre pour convaincre les donateurs de réaliser leur rêve.

Pratique. Contacts : bebe1213@hotmail.fr et lestudio.virginie@gmail.com. Tél. 06.60.90.61.08 et 06.19.79.68.52