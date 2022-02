Orne : le " Printemps à la ferme " ce week-end

C'est devenu une tradition depuis 25 ans : le troisième week-end d'avril, chaque année, des exploitants agricoles ouvrent leurs portes pour recevoir le public et faire découvrir leurs production cidricole, fromages, huiles, pain bio, … un moment particulier, alors que 50 % des français ont le sentiment de ne plus savoir ce qu'ils mangent et parce qu'un sur deux estime qu'il est primordial de transmettre aux enfants des connaissances sur le monde agricole et ses modes de production.

Mais ce week-end est également important pour les agriculteurs, dont beaucoup des participants sont, au moins partiellement sur une distribution en circuits courts, à l'heure où la grande distribution est la structuration de l'industrie agro-alimentaire sont pour beaucoup dans la source de leurs actuelles difficultés financières.

A l'occasion de ce week-end, de nombreuses fermes proposent aussi des animations sur le thème commun de « la chasse au trésor ».

Explications de Julie Babin, responsable de ce secteur à la Chambre d'Agriculture de l'Orne

Impossible de lire le son.

Une douzaine de fermes participent ce week-end dans l'Orne. Vous retrouvez tout le détail du programme sur www.printempsalaferme.com