Paris (AFP). Révision constitutionnelle: Hollande reçoit mercredi matin Bartolone, puis Larcher avant de se prononcer

Claude Bartolone sera reçu à 09H00 par le chef de l?État, suivi de Gérard Larcher à 09H30, avant la tenue du Conseil des ministres, a-t-on indiqué. Le chef de l?État devrait s'exprimer après ces deux rencontres sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité pour terrorisme. La forme que prendra cette expression et le moment exact n'ont pas été précisés. Après quatre mois de controverses, la perspective d'un Congrès pour voter la révision constitutionnelle post-attentats semble plus que jamais dans l'impasse, les chefs de file des sénateurs et députés LR refusant une réforme cantonnée à l'état d'urgence alors que les positions du Sénat et de l'Assemblée nationale sur la déchéance de nationalité paraissent inconciliables.

