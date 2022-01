Amsterdam (AFP). Minute de silence en mémoire des victimes des attentats de Bruxelles avant Pays-Bas-France

Plusieurs drapeaux belges étaient visibles dans le stade d'Amsterdam, où a lieu le match amical, pendant la minute de silence totalement respectée par le public présent. A l'issue de cette minute de silence, Olivier Giroud, l'attaquant d'Arsenal et de la France, futur pays-hôte de l'Euro-2016 qui débutera le 10 juin, s'est recueilli quelques instants avec le visage entre les mains. Les dramatiques événements de Bruxelles, à 215 km d'Amsterdam, ont ravivé de douloureux souvenirs, ceux des attaques de Paris, le 13 novembre 2015, qui avaient notamment visé le Stade de France où les Bleus affrontaient l'Allemagne (2-0). Mais les joueurs français, choqués et solidaires avec le peuple belge, n'ont pas affiché de réticence ou d'inquiétude à l'idée de se rendre aux Pays-Bas. Le match avait été maintenu dès mardi soir à la suite d'une réunion des responsables de la Fédération néerlandaise avec les services de sécurité et le gouvernement.

