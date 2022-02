Terres de Paroles se diversifie dans l'Eure et en Seine-Maritime

Conçu comme un rendez-vous littéraire privilégiant à l'origine les lectures à voix haute, Terres de paroles s'ouvre à de nouvelles disciplines artistiques : théâtre, danse, musique, performance et art de rue et prolonge sa durée sur cinq semaines. Si les animations sont localisées sur l'ensemble du territoire de l'ex Haute-Normandie, de nombreux rendez-vous seront néanmoins proposés à Rouen et dans l'agglomération au cours de son 4e chapitre, dès le 19 avril. Avec deux lectures musicales sur le thème de la femme et de l'amour au Trianon, une création du chorégraphe Sylvain Groud inspirée par le Sacre du printemps à la Chapelle Saint-Louis ou encore des propositions littéraires gratuites au CHU, le festival attise la curiosité et s'ouvre à de nouveaux horizons.

Pratique. Du 29 mars au 1er mai dans l'Eure et la Seine-Maritime. www.terresdeparoles.com