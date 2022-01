Paris (AFP). Ligue 1: Monaco en mission, Ramé sous pression

. PSG, attention décompression Tout juste champion de France, après une démonstration à Troyes (9-0), le Paris SG ne pense plus qu'à la Ligue des Champions, et à son futur adversaire en quarts de finale les 6 et 12 avril, Manchester City. D'où un effectif moins concerné en Ligue 1? Pas sûr: les Parisiens disputent leur premier match à domicile depuis leur titre, et entendent le fêter avec leurs supporters. En plus, l'affiche reste prestigieuse, puisqu'elle les oppose à leur dauphin, Monaco, qui entend défendre sa très convoitée deuxième place. Et puis il y a les statistiques individuelles: après son triplé à Troyes, Zlatan Ibrahimovic pèse déjà 27 buts et 11 passes décisives en 24 matches de Ligue 1, et n'est plus qu'à 3 buts de son record en championnat de France. Le Suédois entend sûrement continuer sur sa lancée. . Première de Ramé "La situation est préoccupante, il faut mettre les bouchées doubles et la résultante de tout ça se verra dimanche". Ulrich Ramé, ancien gardien de Bordeaux est lucide sur la situation des Girondins, à 5 points de la zone de relégation. La pression est sur ses épaules pour son premier match en tant que coach. Et aussi sur celles de son président Jean-Louis Triaud qui a limogé Willy Sagnol à 8 matches de la fin du championnat. C'est une cinglante défaite 4 à 0 contre Toulouse qui a coûté sa place à Sagnol. Au TFC, on se prend d'ailleurs à croire à un maintien sous la conduite d'un Pascal Dupraz au parler vrai: "Si tu es mièvre, si tu subis, tu fous la trouille à tout le monde". Les supporters toulousains l'ont même surnommé "Dieupraz". A voir toutefois s'il pourra réaliser un nouveau miracle samedi (20h00) à Lille, alors que Toulouse compte 7 points de retard sur le premier non relégable, Reims, qui reçoit Guingamp, 16e samedi. . Lyon-Nantes primordial Parmi les équipes qui lorgnent sur la 3e place, il y a Lyon et Nantes qui vont s'affronter samedi. Les Nantais redoutent ce déplacement car le club de Jean-Michel Aulas est toujours invaincu dans son nouveau Parc OL, avec six matches sans défaite, dont une victoire de prestige contre le Paris SG (2-1), et 19 buts inscrits contre 5 encaissés. Ils ont toutefois laissé filer leur 3e place après un match nul 2-2 à Rennes lors de la précédente journée, alors qu'ils menaient 2-0 et avaient le match bien en main. L'OL doit se reprendre. Programme de la 31e journée de L1 disputée vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars: Vendredi 18 mars (20h30) Marseille - Rennes 5 - 2 Samedi 19 mars (17h00) Saint-Etienne - Montpellier (20h00) Caen - Troyes Lille - Toulouse Reims - Guingamp Angers - Lorient (21h00) Lyon - Nantes Dimanche 20 mars (14h00) Bordeaux - Bastia (17h00) Nice - Gazélec-Ajaccio (21h00) Paris SG - Monaco

