Au verre dit vin, quai Vendeuvre à Caen

Le midi, l'établissement suggère une formule complète à 14,90€. Ce jour-là, l'entrée est une salade composée, le plat, un sauté de dinde et ses tagliatelles au curry et le dessert, une crème brûlée. J'opte pour ces différentes propositions.

Concerts le week-end

Rien à redire du service, si ce n'est un tout petit retard de pain au démarrage. Mieux : le patron a, à mon égard, une bienveillance non feinte. C'est agréable. Dans l'assiette, l'entrée et le dessert sont classiques mais bons. Le plat est lui copieux et justement assaisonné, ce qui n'est pas toujours le cas avec le curry. Je remarque qu'Au verre dit vin propose aussi des planches avec fromages, charcuteries et plats. Une formule tentante pour se détendre après une journée de travail. Avec une eau pétillante (j'ai bien noté de revenir pour tester le vin), je règle une note de 16,90€. En quittant les lieux, le patron m'indique que l'établissement organise des concerts tous les vendredis et samedis soirs. C'est bon à savoir !

Pratique. 8 quai Vendeuvre à Caen.

Tél. 02 31 95 70 83