Paris (AFP). Sondages de l'Elysée: Claude Guéant mis en examen pour complicité de favoritisme

Claude Guéant a été entendu mardi par un juge financier dans le cadre d'une enquête ouverte pour favoritisme et détournement de fonds publics, sur des contrats passés sans appels d'offres à partir de 2007 avec les sociétés de Patrick Buisson (Publifact puis Publiopinion) et de Pierre Giacometti, tous deux mis en examen pour recel de favoritisme. Le juge a par ailleurs placé Claude Guéant sous le statut plus favorable de témoin assisté pour "complicité de détournement de fonds publics", a déclaré aux journalistes son avocat Philippe Bouchez El Ghozi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire