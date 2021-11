Paris (AFP). Ligue 1: Zlatan tout-puissant, Angers impuissant

Cette 27e journée de Ligue 1, ouverte par le 0-0 entre Bordeaux et Nice vendredi, est marquée par le report au 9 mars du match Bastia-Nantes en raison du contexte actuellement tendu en Corse. Dimanche se jouent Marseille-Saint-Etienne (14h00), Caen-Rennes (17h00) et (21h00). . Paris redémarre en trombe Après son couac face à Lille le week-end dernier (0-0), le club de la capitale a étiré sa série record d'invincibilité en championnat à un 36e match, en renouant avec la victoire sous l'impulsion d'un Ibrahimovic de gala, auteur de deux doublés: deux buts, au bout d'un cafouillage (43e) puis sur une reprise de volée malgré un hors-jeu initial (68e), et deux passes décisives dans la profondeur pour Van der Wiel (12e) et Cavani (45e+1). L'attaquant suédois a ainsi conforté sa première place au classement des buteurs de L1 (23 réalisations) et rejoint son coéquipier Di Maria à celui des meilleurs passeurs (10 passes décisives), le tout en seulement 21 matches disputés... Trapp, un des meilleurs Parisiens lors de la victoire contre Chelsea (2-1) mardi en 8e de finale aller de Ligue des champions, est en revanche retombé dans ses travers en se trouant totalement sur une sortie, permettant à Oniangue d'égaliser de la tête (34e). Le PSG, qui restait sur un probant succès contre Chelsea mardi en Ligue des champions (2-1), bénéficie désormais d'une semaine - une première depuis des lustres - pour préparer les prochaines échéances, deux déplacements relevés coup sur coup à Lyon en championnat et Saint-Etienne en Coupe de France. . Monaco suit de loin, Angers ne répond plus L'ASM, neutralisée comme Paris le week-end dernier, s'est montré sérieux face à la lanterne rouge, Troyes (3-1), avec notamment un doublé de Carrillo. Il y a toujours 24 points d'écart entre le club de la capitale et celui de la Principauté. Mais c'est d'un ancien dauphin qu'est venue la sensation, négative. Angers a complètement raté sa première période, mené 3-0 par Montpellier et les buts de Bérigaud (2e) et Yatabaré (7e), puis Camara. Le SCO s'est réveillé trop tard et n'a pu que réduire l'écart après la pause. Le promu a ainsi essuyé son sixième revers sur ses huit derniers matches de championnat, dévalant sur cette période du podium au milieu de tableau. Montpellier (14e) compte désormais quatre points d'avance sur la zone rouge, contre deux précédemment. . Sensations en bas de tableau Les deux relégables Toulouse et le Gazélec sont repartis dos à dos (1-1), avec l'égalisation in extremis de Braithwaite répondant au but de Mayi. Et les deux restent relégables. Les Toulousains, toujours à huit longueurs du premier non relégable (Reims), ont été chambrés par leurs propres supporteurs. Certains sont venus déguisés, comme au carnaval, et d'autres ont déployé des banderoles moqueuses, qu'elles soient lapidaires, comme "Chèvres", ou plus pernicieuses comme: "Papi ça fait quoi de gagner un trophée? - Je sais pas, j'ai que 65 ans". L'unique trophée du Téfécé (hormis les titres de champion de L2) remonte à la Coupe de France 1957. Mais le scénario le plus fou du jour est venu de l'autre match de bas de tableau, au Moustoir, où Lorient a eu le dernier mot sur Guingamp (4-3) grâce à un somptueux coup franc de Guerreiro dans le temps additionnel. Les Merlus avaient pourtant été menés 2-0 par un doublé de Salibur. Lorient respire un peu mieux (15e) et dépasse l'En Avant à la différence de buts. Résultats de la 27e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Bordeaux - Nice 0 - 0 samedi Paris SG - Reims 4 - 1 Lorient - Guingamp 4 - 3 Monaco - Troyes 3 - 1 Angers - Montpellier 2 - 3 Toulouse - Gazélec-Ajaccio 1 - 1 dimanche (14h00) Marseille - Saint-Etienne (17h00) Caen - Rennes (21h00) Lille - Lyon mercredi (00h00) Bastia - Nantes

