Chiens acceptés, banquiers interdits (sauf droit d'entrée de 70.000 euros)

Le restaurant : Les Ecuries de Richelieu, à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, est un restaurant créer en 2008. C'est le premier d'Alexandre Callet. Il se lance dans les affaires à 23 ans seulement, et déjà le chemin fut difficile. « J'ai dû essuyer une vingtaine de refus avant d'obtenir un crédit » a t'il dit.





Aujourd'hui, son restaurant gastronomique est en plein essort, et est même répertorié dans le Guide Michelin. En 2015, il réalise même sa meilleure année, point de vue rentabilité et chiffre d'affaire. C'est alors qu'il s'interroge : pourquoi ne pas lancer une seconde affaire?





Novembre 2015, il trouve l'endroit idéal, et fait ainsi parvenir un dossier de financement en béton auprès de plusieurs établissements bancaires, afin d'obtenir un crédit de 70.000 euros.





« Cela n'aurait dû être qu'une formalité, puisque mes crédits sont totalement remboursés et le restaurant génère une excellente marge », affirme Alexandre Callet. Or, aucune des banque solicitée ne le suivra : une seule banque lui a répondu... par un ''non'' sans donner de raison.





« Restaurateurs, entrepreneurs, nous sommes tous dans la même situation : à chaque fois que nous souhaitons lancer un business, nous devons nous mettre à quatre pattes », déclare-t'il colère « les banquiers ne font pas leur métier ».





Dépité, aujourd'hui le restaurateur a décidé de jeter l'éponge.