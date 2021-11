Genève (AFP). Aide humanitaire à la Syrie : Damas permet l'accès à 7 zones assiégées

"Nous avons compris que le gouvernement syrien a approuvé l'accès à 7 zones assiégées", a annoncé mardi à l'AFP une porte-parole de l'OCHA, après la visite le même jour à Damas de Staffan de Mistura, émissaire spécial de l'ONU sur la Syrie. Ces zones comprennent "Deir ez-Zor, Foah, Kafraya in Idleb, Madaya, Zabadani, Kafr Batna et Madamiyet Elsham", a ajouté la porte-parole. "Les agences humanitaires et leurs partenaires préparent les convois pour ces zones, afin qu'ils puissent partir dès que possible les prochains jours", a-t-elle ajouté. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie Staffan de Mistura avait annoncé plus tôt dans la journée l'envoi mercredi d'un convoi vers plusieurs villes assiégées par le régime ou des rebelles. "Il est clair que c'est le devoir du gouvernement syrien d'atteindre tous les Syriens et de permettre à l'ONU d'apporter une aide humanitaire, après si longtemps", a-t-il dit mardi aux journalistes après une seconde réunion, à Damas,avec le ministre syrien des Affaires Étrangères Walid Mouallem.

