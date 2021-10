La première table-ronde du Grenelle régional de l'apprentissage à Alençon

C'est l’amphithéâtre de l'Institut Supérieur de Plasturgie qui accueillait l’événement : un lieu symbolique, qui forme du Bac Pro au diplôme d'ingénieur, exclusivement en alternance. En Normandie, l'alternance c'est : 71 Centres de formations des apprentis, 500 formations, 16.000 employeurs, 126 millions d'euros de budget. Le seul département de l'Orne compte 2191 apprentis.

Le nouveau président normand Hervé Morin veut augmenter de 50 % le nombre de bénéficiaires de formations en alternance, sous 6 ans, en Normandie. Ces formations offrent des débouchés professionnels à tous les niveaux, certains dans des secteurs en tension d'emploi, alors que le chômage des jeunes reste une plaie. Le 14 janvier dernier au Havre, Hervé Morin a donc lancé le « Grenelle de l'apprentissage ». La première rencontre des acteurs concernés s'est déroulée pendant plus de 2 heures, mercredi soir 10 février, à Alençon.

« L'idée est de créer une concertation, une ébullition, un foisonnement durant 6 mois », explique David Marguerite, vice-président régional à la formation. Concrètement, deux autres réunions comme celle de ce mercredi soir vont se tenir à Avranches, puis à Mont Saint Aignan. Un point intermédiaire sera fait au mois de mai ; puis un colloque les 24 et 25 juin. « Le but est d'aboutir en septembre prochain à la construction d'une nouvelle politique publique de l'apprentissage en Normandie », confirme David Marguerite.

Concrètement, dix thèmes de travail ont été déterminés.

« Il s'agit de se dire les choses telles qu'elles sont, de parler vrai, de faire des proposition pour améliorer le système » ont expliqué les organisateurs. Trois thèmes étaient laissés à la sagacité et aux propositions des participants à Alençon : « connaissance des métiers », « soutiens aux apprentis », et « les aides aux entreprises » ; les idées ont « fusé » pendant plus de 2h. Hervé Morin, d'expliquer : « nous allons mettre le paquet sur le sujet, nous devons nous remettre en cause, toucher aux plans de formation s'il le faut » :

Parmi les idées émises lors de la réunion à Alençon :

« Connaissance des métiers » :

Faire que les collégiens, professeurs, conseillers d'orientation viennent dans les CFA, appréhendent concrètement les métiers dans les entreprises, il manque une vraie semaine régionale de l'apprentissage cela manque aujourd'hui de cohérence, il faut changer la représentation dévalorisée de certains métiers (en changer le nom?), il faut valoriser les gens qui ont réussi grâce à l'apprentissage, valoriser les métiers en pénurie en Normandie, permettre aux jeunes de s'orienter et non pas d'être orientés, valoriser des témoignages d'étudiants aujourd'hui en alternance mais qui n'en avaient pas entendu parler lors de leur orientation, créer des expérimentations avec l’Éducation Nationale, davantage de cohérence dans les différentes initiatives existantes.

« Soutiens aux apprentis » :

Créer des campus de l'apprentissage comme il existe des campus universitaires, créer des plate-formes de co-voiturage, manque de communication sur les aides au logement, améliorer les problématiques de restauration, aider les apprenties avec enfant par des places dans les crèches, simplifier les portails d'accès, améliorer l'accompagnement des apprentis de + de 25 ans, permettre des parcours en apprentissages pour les décrocheurs après quelques mois d'université, problématique des apprentis de + de 18 ans qui ne trouvent plus d'employeurs car devenus trop chers.

« Les aides aux entreprises » :

Pas forcément des primes, mais : améliorer les délais d'adaptation des formations CFA aux besoins des entreprises, incitations à l'embauche, un dispositif unique interlocuteur des entreprises pour répondre à leurs interrogations, préparer l'arrivée des jeunes en entreprise, former et accompagner les tuteurs, valoriser les maîtres d'apprentissage, valoriser les entreprises qui font de l'apprentissage, mise en place d'une clause sociale sur l'apprentissage dans les marchés publics de la région, ...