Paris (AFP). L1: l'entraîneur Laurent Blanc prolonge au PSG jusqu'en 2018

"Laurent Blanc est désormais lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2018", déclare le PSG, au lendemain de la qualification du leader intraitable de la Ligue 1 pour les quarts de finale de la Coupe de France, après une nette victoire sur Lyon (3-0). L'ancien sélectionneur de l'équipe de France (50 ans), qui arrivait en fin de contrat en juin, était arrivé en 2013 en remplacement de l'Italien Carlo Ancelotti, parti au Real Madrid. Il avait vu son contrat prolongé une première fois en 2014. Nommé par défaut alors que les propriétaires qataris du club rêvaient de techniciens plus prestigieux, l'ancien défenseur de l'équipe de France championne du monde (1998) et d'Europe (2000) a réussi à faire l'unanimité en raflant notamment deux titres de champion de France et un quadruplé inédit sur la scène nationale la saison dernière. Au total, il a remporté huit trophées avec le PSG. Sa prolongation de contrat est annoncée à cinq jours du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Chelsea, mardi prochain. Le PSG, triple tenant de la Ligue 1, est bien parti pour remporter un quatrième titre consécutif, puisqu'il compte 24 points d'avance sur son dauphin Monaco à seulement 13 journées de la fin de saison. Il pourrait même battre bon nombre de records cette saison sur la scène nationale, où il est également qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue (23 avril contre Lille) et les quarts de finale de la Coupe de France (1er ou 2 mars à Saint-Etienne). Le grand objectif des dirigeants est cependant de remporter une première Ligue des Champions. Le PSG a échoué en quarts de finale de la compétition lors des trois dernières saisons.

