Rouen : il tente de vendre des objets volés

Le groupe de sécurité de proximité patrouille jeudi 4 février en début d'après-midi dans le secteur de la gare de Rouen lorsqu'il aperçoit deux individus. L'un des deux essaye une montre, qu'il enlève et redonne au second individu. A la vue des policiers, les deux hommes se séparent.

Ils sont contrôlés tous les deux. L'homme qui essayait la montre, âgé de 27 ans, explique que l'autre individu a tenté de lui vendre la montre. Le vendeur, âgé de 17 ans et sans domicile fixe a expliqué aux policiers que la montre était à son père et qu'il voulait la vendre pour se faire de l'argent. Au moment de la palpation, les policiers ont retrouvé sur lui une épée et un couteau de lancer. Une carte bleue, qu'il avait trouvé rue Cauchoise, a également été retrouvée sur lui.

Le vendeur a finalement avoué que la montre provenait d'un vol et qu'un ami lui avait confié. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour port d'armes et recel de vol. L'acheteur, lui, a été laissé libre.