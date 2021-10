Infirmière fraudeuse à Caen : cinq ans de prison dont trois fermes

Pendant plusieurs années, elle surfacturait des actes médicaux ou les inventait. Elle conservait dans ses nombreux comptes bancaires près d'un million d'euros et des lingots d'or. Le préjudice envers la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros...

Seuls les faits commis entre mars 2011 et mai 2015 ont été considérés par la justice, qui a statué sur une peine de 5 ans d'emprisonnement dont trois ans fermes. L'infirmière devra indemniser ses victimes et payer plusieurs amendes d'un montant total de plus d'un million d'euros. Un homme de 76 était lui jugé pour complicité de transfert d'argent non déclaré. Il a été dispensé de peine.