Où se tiendront les assemblées de Normandie ? F.Sanchez relance le feuilleton

Nous pensions que c'était de l'histoire ancienne. Eh bien non. Ce lundi 11 janvier, à l'occasion de la présentation du projet métropolitain pour la décennie à venir, Frédéric Sanchez, président de la métropole rouennaise, a revêtu l'espace d'un instant l'habit de conseiller régional d'opposition.

Caen siège de l'hôtel de Région...

Le sujet reste le même : l'organisation territoriale de la Normandie qui fera l'objet de délibérations lors d'une prochaine assemblée régionale. Si le choix du chef-lieu ne devrait pas poser de souci - il sera fixé à Rouen, siège administratif de la région et hôte de la Préfecture - le choix du siège politique devrait une nouvelle fois amener son lot de discussions. "Je suis prêt à voter une délibération fixant l'Hôtel de Région à Caen", commence Frédéric Sanchez. Pas de surprise jusque-là : c'est ce à quoi s'est engagé depuis le début Hervé Morin.

... mais quid des assemblées ?

C'est ensuite que la donne change légèrement, Frédéric Sanchez souhaitant voter une "délibération permettant d'impliquer Caen, Rouen et Le Havre" quant au choix du lieu où se tiendront les séances plénières de la Région, où se réuniront les commissions ainsi que le nouveau Conseil Economique, Social et Environnemental. Et l'élu d'enfoncer le clou :"J'espère que nous serons capables d'adopter une délibération unanime." L'hypothèse d'assemblées régionales tournantes entre les trois villes revient donc sur le tapis. Un scénario qui ne fait pas consensus, Hervé Morin ayant toujours assuré, étant candidat, que non seulement Caen serait le siège politique, mais qu'il accueillerait également les séances plénières.

La prochaine assemblée régionale se tiendra le 28 janvier, toujours à Rouen, dans l'attente du vote de la délibération fixant définitivement le site hôte de ces assemblées.