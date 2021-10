Beyoncé face à Coldplay à la mi-temps du Super Bowl

L'interprète de "Singles Ladies" et "Baby Boy" fera son retour au spectacle de la mi-temps du Super Bowl, qui se déroulera au Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie. Une information révélée par Associated Press, non confirmée par la National Football League.

Beyoncé a déjà été conviée à l’événement en 2013, où elle avait chanté seule dans un premier temps, puis avec ses anciennes acolytes des Destiny's Child, Kelly Rowland et Michelle Williams.

L'an dernier, c'est Katy Perry qui a livré une performance à la mi-temps de la finale du championnat de football américain.