Paris (AFP). Charlie Hebdo: Hollande et Hidalgo ont dévoilé la plaque à la mémoire des victimes

La première plaque dévoilée en présence des familles des victimes est apposée sur l'immeuble de la rue Nicolas-Appert (XIème arrondissement), où se trouvait le siège du journal. Les noms des victimes y sont inscrits par ordre alphabétique: "Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Cabu, Elsa Cayat, Charb, Honoré, Bernard Maris, Mustapha Ourrad, Michel Renaud, Tignous, Georges Wolinski". Le dessinateur Riss, le rédacteur en chef Gérard Biard, Maryse Wolinski, veuve du dessinateur Georges Wolinski, et l'urgentiste Patrice Pelloux assistaient à la courte cérémonie. Valérie Pécresse, nouvelle présidente (LR) de l'Ile-de-France et Nathalie Kosciusko-Morizet, chef de file de l'opposition, à la mairie de Paris étaient présentes. Le dévoilement de la plaque par le chef de l'Etat et la maire de Paris a été suivi d'un dépôt de gerbe et d'une minute de silence. Quelques minutes plus tard, tout près de là, sur le boulevard Richard-Lenoir, une cérémonie similaire s'est déroulée à la mémoire cette fois "du policier Ahmed Merabet assassiné en ce lieu le 7 janvier 2015 victime du terrorisme dans l'accomplissement de son devoir". Ahmed Merabet avait été tué alors qu'il tentait de stopper les jihadistes dans leur fuite. Sur le trottoir, devant la plaque, l'inscription "je suis Ahmed" a été taggée en bleu, blanc, rouge. Le Premier ministre Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, la ministre de la Culture Fleur Pellerin et la ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem étaient présents. Un peu plus tard François Hollande, Manuel Valls et Anne Hidalgo ont dévoilé une plaque "à la mémoire des victimes de l'attentat antisémite du 9 janvier 2015 perpétré dans les locaux du magasin Hyper Cacher", porte de Vincennes dans l'est parisien. Apposée sur l'enseigne, cette troisième plaque pour les victimes des attentats de janvier, dévoilée en présence des familles des victimes, porte les noms des trois clients et d'un employé du supermarché casher tués, tous juifs, ainsi que leur âge: "Philippe Braham 45 ans, Yohan Cohen 20 ans, Yoav Hattab 21 ans, François-Michel Saada 63 ans".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire