Caen-Montpellier (2-0) : un grand pas vers le maintien

Rarement le Stade Malherbe Caen aura réalisé une première mi-temps aussi aboutie depuis le début de la saison à domicile. Bien conscients qu'en cas de victoire, le maintien se rapprocherait grandement, les Caennais avaient décidé de prendre les choses en mains. Bien en place, les hommes de Franck Dumas s'évertuaient à garder le ballon, plutôt que de partir tambours battants vers le but adverse.

Assez logiquement, ils étaient les premiers à se montrer dangereux devant la cage adverse, sans mettre Goffrey Jourdren en grand danger cependant.



Un peu contre le cours du jeu, c'est finalement Montpellier qui était tout proche de l'ouverture du score. Il fallut tout d'abord une superbe intervention d'Alexis Thébaux dans les pieds de John Utaka (27'), puis un peu de chance pour que la belle frappe croisée de Geoffrey Dernis ne file de peu à côté de la cage bas-normande (28').



Mais bien intentionnés, les Caennais repartaient de l'avant et se montrer plus incisifs. Dans une position qu'il affectionne tout particulièrement, Romain Hamouma venait perforer la défense héraultaise et ouvrir le score (1-0, 31'). Quelques minutes plus tard, les Rouge et Bleu étaient tout près de doubler la mise. Il y eut tout d'abord une superbe offrande de Romain Hamouma pour Mbaye Niang qui tenta un geste technique peu approprié (34'). Puis le jeune attaquant tenta une frappe dans un angle un peu fermé que Geoffrey Jourdren repoussa d'une belle manchette (38').

Sur un coup-franc de Yohan Mollo côté droit, Romain Hamouma coupa ensuite parfaitement la trajectoire du ballon, mais sa reprise de la tête passa juste au dessus de la barre transversale (42'). Dommage car les Caennais auraient mérité de doubler la mise avant la pause.



Subir pour mieux contrer



Au retour des vestiaires, c'est une équipe bas-normande plus défensive qui retrouva la pelouse de d'Ornano. Les Montpelliérains en profitaient et se signalaient tout d'abord par deux frappes non cadrées de Geoffrey Dernis (48'), puis de Jamel Saihi (49'). A l'issue d'une longue période de domination montpelliéraine, une superbe combinaison Utaka-Giroud, accoucha d'une frappe à bout portant du premier cité. Heureusement pour Malherbe, Alexis Thébaux s'interposait une nouvelle fois et déviait le ballon en corner (65'). Dans la minute qui suivit, il réalisa un nouvel arrêt du pied décisif devant ce même Utaka, donc les coups de rein fracassants auraient pu faire la différence.



Mais dans un bon jour, Malherbe s'offrait le luxe de doubler la mise contre le cours du jeu. Romain Hamouma encore lui, glissait le ballon dans les pieds de Kandia Traoré fraîchement entré en jeu. L'attaquant ivoirien fixait alors parfaitement la cage adverse et glissait le ballon au premier poteau, alors que Geoffrey Jourdren avait anticipé sur une frappe au second (2-0, 69').

Dans la foulée, les hommes de René Girard poussaient pour revenir au score. Sur une nouvelle lourde frappe à terre de Jamel Saihi, Alexis Thébaux sortait le grand jeu en se couchant parfaitement (74'). Hormis une frappe de Marco Estrada des 35 mètres claquée en corner par l'impérial Alexis Thébaux, il n'y eut plus grand-chose à signaler. Avec ce succès à la maison, le Stade Malherbe a fait un grand pas vers le maintien.



La feuille de match :



CAEN-MONTPELLIER : 2-0 (1-0)

36e journée de Ligue 1 - Dimanche 15 mai

15737 spectateurs

Buts : Hamouma (31') et Traoré (69') pour Caen



Caen : Thébaux - Inez, Sorbon, Leca, Raineau - Seube, Nivet, Mollo (Marcq, 67'), Hamouma (Moulin, 85') - El Arabi, Niang (Traoré, 60')

Montpellier : Jourdren - Yangambiwa (Stambouli, 67'), Spahic, El Kaoutari, Jeunechamp (Bocaly, 38') - Marveaux (Sahi, 38'), Estrada, Belhanda - Giroud, Utak



