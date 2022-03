Rouen : le forcené menace de faire sauter l'immeuble

Dimanche 13 décembre en début d'après-midi, les policiers sont requis par l'intermédiaire du Samu pour se rendre rue Delvincourt à Rouen, dans l'immeuble Lisieur. Là, un individu dépressif affirme vouloir mettre fin à ses jours. Il semble sous l'emprise de stupéfiants et explique être en possession de roquettes et grenades.

Plusieurs équipages de police se rendent sur place et prennent contact avec sa concubine et son père, venus sur place. Un périmètre de sécurité est mis en place. L'individu de 27 ans refuse de descendre de l'immeuble et menace d'ouvrir le gaz. GRDF est contacté par les forces de l'ordre pour couper les compteurs.

Un deuxième individu est également présent dans l'appartement, hostile à l'intervention des policiers. Ces derniers utilisent un bélier et finissent par pénétrer dans le logement. L'individu est maîtrisé quelques instants plus tard. Le deuxième est quant à lui contrôlé. Dans l'appartement, de l'alcool et du cannabis ont été retrouvés. L'homme de 27 ans a été transporté au centre hospitalier spécialisé du Rouvray.