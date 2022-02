Les dix séries qui ont marqué 2015

Empire

C'est assurément l'une des sensations télévisées de l'année 2015. Conçue par le réalisateur Lee Daniels ("Le Majordome"), "Empire" mêle drama et musique hip-hop. Un mixage qui a conquis les téléspectateurs américains qui étaient 17,6 millions à suivre le final de sa première saison sur la Fox. En quelques mois, la série est devenue l'un des programmes les plus regardés de la télévision américaine. Même les stars de la musique s'y bousculent. Snoop Dogg, Mariah Carey, Lenny Kravitz, Alicia Keys ou Courtney Love ont des apparitions, aux côtés des acteurs principaux Terrence Howard et Taraji P. Henson.

Better Call Saul

Moins de deux ans après l'arrêt de "Breaking Bad", la chaîne AMC a remis les pieds dans cet univers en proposant un spin-off centré sur Saul Goodman, l'avocat du héros Walter White. Ce prequel, qui fouille le passé de l'homme véreux, a séduit les abonnés. 6,9 millions de personnes ont regardé son premier épisode, enregistrant au passage le meilleur démarrage pour une série du câble. Un record depuis battu par "Fear The Walking Dead".

Daredevil

Le drama mettant en scène l'avocat aveugle, ici campé par Charlie Cox, devient la première série issue d'un accord passé entre Netflix et Marvel. Le résultat a intrigué les amateurs de superhéros puisque seulement dix jours après son lancement sur la plate-forme américaine, le drama devenait la deuxième série la plus piratée du moment, derrière "Game of Thrones". En attendant de découvrir sa deuxième saison en 2016, les abonnés de Netflix peuvent savourer sa deuxième collaboration avec Marvel, "Jessica Jones" depuis le 20 novembre dernier.

Wayward Pines

Pour sa première incursion au petit écran, le réalisateur M. Night Shyamalan est resté fidèle à lui-même en offrant à la Fox un thriller mâtiné de science-fiction. Le cinéaste produit et réalise l'épisode pilote, centré le calvaire d'un agent fédéral enquêtant sur la disparition de deux collègues dans une étrange ville de l'Idaho. Matt Dillon, Terrence Howard, Melissa Leo et Juliette Lewis se partagent l'affiche de cette mini-série qui n'a pas rencontré le succès escompté sur la Fox.

Mad Men

Le 17 mai dernier, le publicitaire new-yorkais Don Draper a dit adieux à ses téléspectateurs sur AMC. En huit ans de diffusion, balayant l'ensemble des années 60, le show a gagné sa place au Panthéon des séries, raflant pas moins de quatre Golden Globes et seize Emmy Awards. Son acteur Jon Hamm a d'ailleurs été sacré en septembre dernier meilleur acteur de la saison, pour la première fois de sa carrière, après sept tentatives infructueuses.

Fear The Walking Dead

Afin de faire patienter ses téléspectateurs jusqu'à la diffusion de la sixième saison de "The Walking Dead", AMC a eu l'idée de lancer un spin-off. Ce dérivé, qui affiche un nouveau cadre (Los Angeles) et de nouveaux personnages (une famille recomposée), a permis d'explorer les prémices de l'infection de zombies. Une idée qui a été suivie par plus de dix millions de téléspectateurs, soit plus que les deux premières saisons de la série originale.

Narcos

À la fin de l'été, Netflix a consacré toute son énergie à la promotion de cette série centrée sur la traque du célèbre narcotrafiquant colombien Pablo Escobar. Bien reçu par la critique, le drama a rapidement décroché une deuxième saison qui devrait délaisser le criminel, selon les premières informations données par le réalisateur José Padilha.

Les Experts

Après quinze ans d'antenne et plus de 300 épisodes, la police scientifique de Las Vegas a tiré sa révérence avec un double épisode spécial diffusé le 27 septembre dernier sur CBS. L'occasion pour les fans de revoir une dernière fois les acteurs qui ont contribué au succès mondial, dont William Petersen (Gil Grissom), Marg Helgenberger (Catherine Willows), Ted Danson (Diebenkorn B. Russell) ou Jorja Fox (Sara Sidle).

American Horror Story

La série horrifique de Bryan Murphy est parvenue à une prouesse cette année : confier le rôle principal de sa cinquième saison à Lady Gaga. Son personnage, la propriétaire d'un hôtel de Los Angeles amatrice de mode et de sang, a séduit les téléspectateurs. Ils étaient près de six millions à suivre le lancement de "Hotel" le 7 octobre dernier, permettant ainsi à "American Horror Story" de confirmer son statut de série la plus regardée de FX.

Transparent

Le 5 décembre prochain, la série d'Amazon devrait attaquer sereinement sa deuxième saison. En 2015, la comédie a été sacrée aux Golden Globes et aux Emmy Awards, notamment grâce à son acteur principal Jeffrey Tambor. Lancé en 2014, "Transparent" traite d'un sujet plus jamais d'actualité aux États-Unis en suivant l'histoire d'un professeur retraité qui dévoile à sa famille son identité de femme transgenre.