Los Angeles (AFP). NBA: Kobe Bryant mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison

Kobe Bryant, la star des Los Angeles Lakers, mettra un terme, à 37 ans, à sa carrière au printemps prochain à l'issue de la saison 2015-16 du Championnat NBA, a-t-il annoncé dimanche. "Cette saison est tout ce qu'il me reste à donner", a expliqué Bryant, l'un des joueurs les plus célèbres de la planète, dans une lettre ouverte rédigée sous la forme d'un poème. "Je suis prêt à laisser partir le basket", a-t-il poursuivi dans le texte publié sur le site internet The Players's Tribune. "Mon coeur peut accepter les critiques, mon esprit peut gérer les efforts, mais mon corps sait qu'il est temps de dire au revoir", a souligné l'emblématique N.24 des Lakers. "Cher basket, tu as donné un rêve aux couleurs des Lakers à un enfant de six ans, je t'aimerais toujours pour cela, mais je ne peux plus t'aimer aussi obsessivement encore longtemps", a-t-il ajouté dans cette lettre ouverte. Bryant compte à son palmarès cinq titres de champion NBA (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), tous remportés avec les Lakers, son équipe de toujours. Il a également été sacré meilleur joueur de NBA, ou MVP, en 2007-08 et collectionne les records et distinctions, comme ses 17 participations au All Star Game, le match annuel opposant les meilleurs joueurs de NBA. Avec l'équipe des Etats-Unis, il a décroché deux titres olympiques, en 2008 et 2012, contribuant, comme la "Dream Team" de Michael Jordan et Magic Johnson en 1992, à faire exploser la popularité du basket à travers le monde. Surnommé "le Black Mamba" pour sa redoutable et froide efficacité, Bryant est le troisième meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, derrière deux autres légendes, Kareem-Abdul-Jabbar et Karl Malone. Ses statistiques durant les 20 saisons de sa carrière NBA sont affolantes avec des moyennes de 25,4 points, 5,3 rebonds, 4,8 passes décisives par match. - Passé par l'Italie - Fils d'un joueur de basket qui a évolué en Italie dans les années 1980, Bryant fait sensation à son retour aux Etats-Unis dans son lycée de Philadelphie. A 17 ans, il est choisi en 13e position de la Draft 1996 par Charlotte qui, pour son plus grand malheur, le cède aussitôt aux Lakers. Après avoir dominé la NBA dans les années 2000 avec trois titres consécutifs avec Shaquille O'Neal, puis deux autres avec Pau Gasol, Bryant et les Lakers voient leur étoile pâlir avec l'émergence de LeBron James qui remporte deux titres avec Miami. Depuis 2013, il a accumulé les blessures graves qui l'ont empêché de disputer l'intégralité des trois dernières saisons. L'enchaînement rupture du tendon d'Achille en avril 2013, fracture du plateau tibial du genou gauche en 2014 et déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite en 2015 a laissé des traces. Il entretenait depuis plusieurs mois le mystère sur ses intentions à l'expiration de son contrat avec les Lakers en juin 2016. - Dernier match le 13 avril ? - Mais le catastrophique début de saison des Lakers, qui n'ont signé que deux victoires en 15 matches, ses piètres prestations personnelles et son incapacité à supporter le calendrier infernal de la NBA l'ont convaincu qu'il était temps pour lui de raccrocher. De plus en plus d'observateurs et d'anciens joueurs lui conseillaient publiquement d'arrêter les frais et de ne pas ternir sa prestigieuse carrière.

