Paris (AFP). Régionales: le FN et Les Républicains au coude-à-coude

Les Républicains (LR) et le Front national (FN) font jeu égal au premier tour des élections régionales du 6 décembre avec chacun 28% des intentions de vote, loin devant le Parti socialiste (22%), selon un sondage Ifop publié par le Journal du Dimanche (JDD). "A gauche, il n'y a pas d'effet électoral post-attentat", souligne le Journal du Dimanche. Selon ce sondage, les listes LR/UDI/MODEM obtiendraient 28% des voix, en perte de 3% par rapport au précédent sondage, effectué avant les attentats du 13 novembre. Le FN serait lui aussi à 28% des voix gagnant ainsi 2 points par rapport au sondage précédent. Les autres listes divers-droite recueilleraient 3% des voix. Les listes PS/Radicaux de gauche obtiendraient 22% des votes tandis que l'ensemble Front de Gauche/Europe Ecologie-Les Verts (EELV)/Nouvelle Donne serait à 12% suivi des Divers gauche (2%) et de l'extrême gauche (1%). Le JDD souligne que par rapport aux régionales de 2010, le "recul global de la gauche (37% cumulés) est sévère : -6 points". "+Cela confirme, dit Frédéric Dabi, directeur-général adjoint de l'Ifop, la droitisation du pays : le total de la +non-gauche+ atteint en effet 61%", ajoute le JDD. Avec un taux de 54%, l'abstention serait supérieure au taux des votants (46%), des taux inchangés par rapport aux régionales de 2010. Sondage réalisé par l'Ifop pour le JDD du 23 au 25 novembre 2015 auprès d'un échantillon représentatif de 926 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d'un échantillon de 1.001 personnes âgées de 18 ans et plus.

