Un trafic de stupéfiants démantelé près de Rouen

Lundi 23 novembre, la brigade anti-criminalité est informée d'un éventuel trafic de stupéfiants au niveau du city stade de Bapeaume-lès-Rouen. Les policiers décident alors de monter une surveillance dans la soirée et voient deux individus monter dans une Golf et faire des allers/retours et accueillir d'autres individus à proximité.

Les forces de l'ordre contrôlent trois véhicules. Six individus, âgés de 20 à 36 ans. Ils sont tous en possession d'héroïne et/ou de cocaïne et confirment avoir acheté la drogue aux passagers de la Golf. Les policiers s'approchent de cette dernière. Les deux individus tentent de prendre la fuite mais sont rattrapés. Agés de 26 ans et 17 ans, les deux jeunes hommes ont tentés de se débarrasser d'une boîte de 150g d'héroïne et de 15g de cocaïne.

La perquisition du domicile du suspect de 26 ans a permis la découverte d'une balance de précision et d'un couteau pour couper l'héroïne. Ils ont tous les deux été placés ne garde à vue. Les six acheteurs ont été remis en liberté mais ont reçu une convocation en justice. La brigade des stupéfiants est en charge de l'affaire.