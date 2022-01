Une web-série de Rouen au festival francophone de la web-série

Le festival francophone de la web-série se déroulera à Toulouse samedi 28 et dimanche 29 novembre. C'est au cours de l'été, alors que la saison 1 bat son plein sur Youtube que Thibault Lefebvre, alias Urei Véga, décide de postuler. "Je ne m'attendais pas du tout à être sélectionné, ça fait un drôle d'effet, se réjouit le comédien et producteur de la web-série. Pour le moment, six des dix épisodes de la première saison sont parus sur Youtube : le premier épisode.

Et même si la victoire n'est pas au bout, Véga Urei considère qu'elle est déjà là. "C'est déjà une belle récompense d'avoir été nominé. Cela nous permet de gagner en visibilité." Et s'ils gagnent, une tour de montage leur sera remise mais surtout la possibilité de trouver des fonds, qui permettrait à l'équipe d'envisager le tournage d'une deuxième saison.