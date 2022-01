Un russe se marie avec une pizza

« L’amour entre deux êtres humains est une chose sauvage et compliquée. Je suis reconnaissant de pouvoir au moins compter sur mon amour de la nourriture. C’est un amour stable, quoi qu’il arrive. » C'est ainsi que le jeune homme légitime son union avec... une pizza, son plat préféré !

Une cérémonie s’est déroulée dans une pizzeria de la ville de Tomsk en Russie. Le personnel du restaurant a pris les choses très au sérieux en enrobant le carton de la pizza avec un voile de mariée. Un certificat de mariage (symbolique) lui a même été rédigé.



« À un moment je me suis rendu compte que la moitié de mes amis en couple se plaignaient, tandis que les autres se plaignaient d’être célibataire … Une pizza ne peut pas dire non ou vous trahir, et pour parler franchement et sincèrement, je l'aime. »

Vive les mariés... Même si la mariée, on s'en doute, ne va pas vivre bien longtemps !