Des forains s'installent à Rouen pour "sauver les emplois"

Le mercredi 21 octobre, la sentence devenait officielle : il n'y aura pas d'édition 2015 de la Saint-Romain. Une annonce qui fait le malheur des petits et grands enfants aficionados de la fête foraine, mais également de tous les forains pour qui la Saint-Romain représente une grande partie du chiffre d'affaires de l'année. Certains ont su rebondir et ont tout fait pour s'installer à Rouen et dans son agglomération. Parmi eux, le restaurant Au feu de Bois, implanté depuis le vendredi 30 octobre sur le parking de Jardiland à Petit-Quevilly.

"On ne va pas se plaindre"

Peter Hector, le gérant du restaurant, faisait partie de ceux qui étaient pour s'installer sur l'esplanade Saint-Gervais. "Je voulais défendre la foire jusqu'au bout", indique-t-il. Mais une fois l'annulation prononcée, il a tout fait pour sauver les emplois de ses 20 salariés. "Il a sauvé nos emplois", reconnaît Ludovic Martineau, responsable de salle. Et même si l'affluence n'a rien à voir avec celle de la foire, "vu le contexte, on ne va pas se plaindre, on a la chance de travailler".

Un tiers de l'année

Même son de cloche à quelques kilomètres de là. L'Ours Noir s'installe sur les quais rive droite, à proximité du musée maritime dès le 27 novembre et jusqu'à Noël. "La foire Saint-Romain représente un tiers de notre année et son annulation nous mettait gravement en péril, explique Gérard Poetschke, gérant du restaurant. Mes employés me faisaient confiance, je ne pouvais pas ne rien faire." Après une demande à la mairie rapidement acceptée, les 25 employés de l'Ours Noir se préparent à investir les quais. Et tant pis si les records ne se font pas cette année, là n'est pas l'objectif. "Tout le monde a retrouvé le sourire", garantit Gérard Poetschke. Les envies de cochon grillé des Rouennais seront donc pleinement comblées.