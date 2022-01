Bruxelles (AFP). Attentats de Paris: 9 interpellations après des perquisitions à Bruxelles

Neuf personnes ont été interpellées jeudi à Bruxelles dans le cadre des investigations en lien avec les attentats de Paris et l'entourage de Bilal Hadfi, l'un des jihadistes décédés dans les attaques, a indiqué le parquet fédéral belge. Sept d'entre elles ont été appréhendées dans le dossier concernant Bilal Hadfi lors de six perquisitions menées à Bruxelles, notamment dans la commune de Molenbeek, considérée comme une base arrière du jihadisme européen. Deux autres personnes ont été interpellées dans le cadre plus général de l'enquête sur les attentats commis à Paris vendredi, a précisé le parquet.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire