Marseille (AFP). Marseille: l'enseignant juif agressé est rentré chez lui en état de choc

L'enseignant juif agressé au couteau à Marseille mercredi soir est rentré chez lui "en état de choc", a indiqué jeudi à l'AFP Michèle Teboul, présidente du Crif Marseille-Provence. L'enseignant a pu rentrer chez lui après s'être fait soigner aux urgences. "Il est en état de choc, il a des pansements partout, il a été tailladé à plusieurs endroits", a-t-elle expliqué. Ce professeur d'une école juive de Marseille a été blessé mercredi soir à coups de couteau par trois hommes qui ont proféré des menaces et des insultes antisémites et ont exhibé un tee-shirt estampillé "Daech". L'agression, qui n'a pas engagé le pronostic vital de l'enseignant juif, a eu lieu vers 20H00 dans le 13e arrondissement. Ses agresseurs "ont exhibé un tee-shirt à l'effigie de Daech et lui ont montré sur un téléphone portable des photos de Mohamed Merah", a expliqué à l'AFP le procureur de la République de Marseille Brice Robin. Ils ont blessé le quinquagénaire aux bras, aux jambes et au ventre, a-t-il ajouté. Ils auraient été mis en fuite par l'arrivée d'une patrouille de police, selon le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Laurent Nuñez. "Il doit sa vie à une voiture qui est arrivée dans l'impasse", a expliqué Michèle Teboul. "On va t'amocher avant de te tuer", auraient dit les agresseurs selon elle. L'enseignant, qui portait une kippa, était sorti du centre communautaire Yavné, qui comprend à la fois une école et une synagogue, quand il a été agressé par des hommes à scooters. "Les enquêteurs de la brigade criminelle de la sûreté départementale mettent tout en oeuvre pour identifier et interpeller les auteurs de cette agression", a indiqué la DDSP à l'AFP. Un peu plus tôt mercredi, une jeune musulmane voilée a été agressée à la sortie d'une station de métro dans le centre de Marseille par un homme lui reprochant, selon les déclarations de la victime, d'être une terroriste. L'agresseur, âgé d'une vingtaine années, aurait fait référence aux signes religieux de la jeune femme, qui portait un hijab (voile laissant le visage apparent), avant de lui asséner un coup de poing et de la blesser légèrement au thorax avec un objet pouvant être un cutter. Ces actes ont été fortement condamnés par les autorités. Bernard Cazeneuve a ainsi rappelé "la détermination totale du gouvernement à combattre toute forme de racisme et d?antisémitisme, et à réprimer sévèrement l?apologie du terrorisme". "Les services de police et de gendarmerie poursuivront les auteurs d'actes islamophobes, antisémites ou d'apologie du terrorisme avec la plus grande détermination", a souligné le préfet de police.

