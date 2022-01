VIDEO - Shy'm saute dans le public... Le public s'écarte

C'est dans l'ex-Palais Omnisports de Paris-Bercy que Shy'm a voulu assurer ses concerts du Paradoxale Tour, les 17 et 18 novembre.



''Après maintes réflexions, doutes, craintes, mais surtout un besoin puissant et profond de répondre, de répondre à la peur, j'ai décidé de nous faire monter sur scène et de passer cette soirée à chanter, danser, partager, et surtout à vivre. '', a-t'elle écrit sur sa page Facebook.



Le show a donc eu lieu pour le plus grand plaisir de ses fans. Après la lecture d'un texte sur la liberté et une minute de silence observée en hommage aux victimes des attentats, le concert a battu son plein.



Déterminée à profiter de son public et de ses fans, Shy'm a reculé en arrière de la scène, puis s'est mise à courir vers eux avec tout son élan. Epaule en avant, elle saute au dessus des barrières de sécurité avec sans doute l'espoir d'être rattrapée dans un bain de foule... Mais c'est raté.



Elle termine sa course par une belle et bien lourde chute dans le vide. Shy'm s'est ensuite relevée avec l'aide de l'équipe de sécurité.