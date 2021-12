Paris (AFP). Valls: les terroristes ont voulu s'attaquer à une génération Bataclan

Les "terroristes" ont voulu s'attaquer "à la jeunesse", a affirmé lundi Manuel Valls, évoquant "une génération Bataclan", en référence à la salle de concert où a été touché le plus grand nombre de victimes. "Les terroristes, une nouvelle fois, ont voulu s'attaquer à la France, au peuple français, à la jeunesse. Beaucoup de jeunes sont morts, parlent. C'est justement au fond une génération Bataclan", a déclaré le Premier ministre sur RTL. "Oui, on s'est attaqué à la France, parce que c'est un peuple libre et qui parle au monde à travers ses valeurs universelles", a-t-il poursuivi. "Nous allons vivre avec cette menace terroriste", a encore averti Manuel Valls, s'adressant plus particulièrement à la jeunesse. "Il y a quelques mois, devant des lycéens, en Seine-et-Marne, j'avais dit à cette génération qu'elle devait vivre longtemps avec cette menace terroriste, cela m'avait d'ailleurs été un moment reproché comme si je voulais faire peur", a-t-il rappelé. "Non. Nous devons vivre, vivre pleinement, vivre, mais vivre avec cette menace terroriste, pour la combattre ensemble".

