Pas moins de 1 200 infractions relevées en cinq jours sur les routes du Calvados

En un peu moins de cinq jours, près de 1 200 infractions ont été relevées dont 47 conduites en état alcoolique, 150 excès de vitesse avec interception, 18 conduites sous l’emprise de stupéfiants et 20 défauts de permis de conduire. Pas moins de 54 conducteurs ont fait ou vont faire l’objet d’un retrait de permis suite à ces contrôles. La police nationale et la gendarmerie nationale recevait pour l'occasion les renforts de CRS de l’Unité Motorisée Zonale. Les contrôles se poursuivront samedi 14 et dimanche 15 novembre.