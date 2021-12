Paris (AFP). Logement: le nouveau PTZ très favorablement accueilli par les professionnels

Les professionnels du bâtiment et de l'immobilier réunis lundi au ministère du Logement, pour l'annonce d'un prêt à taux zéro (PTZ) ouvert à davantage de ménages, se réjouissaient, anticipant une relance de l'accession à la propriété comme de l'activité du bâtiment. Pour la Fédération française du bâtiment (FFB), cette réforme redonne de la consistance à l'objectif de 500.000 logements mis en chantier par an, car "le PTZ a un effet déclencheur sur l'acte d'achat", souligne Jacques Chanut, son président, auprès de l'AFP. Les mesures annoncées "donnent de la visibilité aux entrepreneurs et artisans du bâtiment, condition indispensable à la fin de l'hémorragie qui affecte leurs effectifs et au retour des créations d'emplois" fin 2016, estiment les entreprises du bâtiment. Même satisfaction du côté des artisans. "Le relèvement des ressources va permettre à un plus grand nombre de ménages de bénéficier du PTZ dans l'ancien avec travaux", a déclaré Henry Halna du Fretay, secrétaire général de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). Du côté des promoteurs privés, l'Union des maisons françaises (UMF) "salue des mesures très favorables à l'accession à la propriété", après avoir observé un "redressement des ventes de maisons en secteur diffus de l'ordre de 10%" après un premier assouplissement du PTZ, à l'automne. Pour le promoteur Nexity, qui détient une part de marché d'environ 12% en France, permettre au PTZ de représenter 40% du montant de l'achat aura un "effet très puissant", comme le dit Jean-Philippe Ruggieri, son directeur général de l'immobilier résidentiel. "Et porter la durée de remboursement à 20 ans, dont 5 ans de différé, cela change tout!", dit-il. "Selon nos simulations, cela aura un effet déclencheur dans 2 à 3 cas sur 10, pour des ménages qui ne parvenaient pas à accéder à la propriété, car leur mensualité va baisser", précise M. Ruggieri. Pour Philippe Taboret, délégué général adjoint du courtier en crédit Cafpi, "toute une partie de la population jusqu'alors exclue, pour laquelle les aides déjà existantes étaient insuffisantes, va pouvoir concrétiser son projet immobilier". Les banques demandent toutefois que les paramètres de ce nouveau PTZ soient précisés et stabilisés mi-novembre au plus tard, "afin d'éviter toute rupture dans la distribution de ce produit", a indiqué la Fédération bancaire française (FBF). Le Crédit foncier, qui distribue un grand nombre de PTZ en France juge le dispositif "très positif". "On utilise un produit bien connu du public et l'on améliore ses caractéristiques sur deux ans, ce qui est plus long que d'ordinaire, où les mesures sont prises sur une année budgétaire", souligne Bruno Deletré, directeur général du Crédit foncier. "Cela aura un impact très fort sur tout le territoire", a-t-il estimé. Enfin, Jean-François Buet, président de la Fnaim, déplore qu'en parallèle, la plupart des collectivités locales aient relevé les droits de mutation (communément appelés "frais de notaire") de 3,8% à 4,5%, comme le gouvernement leur en a donné la possibilité. "Ce sont les plus élevés d'Europe", souligne-t-il.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire