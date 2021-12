Solomon Morris, heureux sous le ciel de Normandie

De sa ville adoptive, il dit "vouloir y rester toute sa vie". Pourtant, rien ne destinait le gardien de but de Quevilly Rouen Métropole à vivre en Normandie. Et pour cause : le jeune homme de 25 ans est né à quelques milliers de kilomètres de là, en Sierra Léone, pays d'Afrique anglophone. "Là-bas, je jouais au foot dans la rue, sur la plage. Un homme m'a repéré et m'a amené en France." L'arrivé, le 30 mai 2007 à Paris, à seulement 16 ans, le ramène à la réalité.

"J'ai été très bien accueilli"

Il arrive à Rouen, où l'acclimatation est difficile : "Je ne parlais pas français, je ne comprenais rien. J'ai dormi un temps à la gare avant de trouver un foyer à Saint-Aubin-Épinay." C'est là que tout commence pour Solomon Morris : "J'ai été très bien accueilli, je me suis fait de bons amis puis le foyer m'a orienté vers le FC Rouen où j'ai commencé à jouer." Le foot, tout comme les études, le remettent en selle. Solomon Morris peut enfin savourer sa nouvelle vie : "J'aime cette ville, ses habitants. J'ai du mal à l'expliquer mais je pourrais y rester toute ma vie." Même le climat ne le dérange plus : "Au début, c'est dur. Mais le temps est le même pour tout le monde !" En plus de son métier, la Normandie lui a donné une certaine notoriété dans son pays natal qu'il a quitté anonyme: "Quand je reviens au pays pour jouer avec ma sélection, j'y suis très reconnu !"