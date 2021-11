Rouen : après plusieurs retards, la demi-pension du lycée Corneille enfin inaugurée !

Jeudi 29 octobre, Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Région Haute-Normandie a visité la le chantier terminé. Mais la construction de la nouvelle demi-pension ne correspond qu'à la première phase du programme de réhabilitation et de restructuration du lycée.

Un enjeu patrimonial

«La restructuration du lycée Corneille est le chantier le plus important de la Région. Il s’agit de faire d’un bâtiment datant du XVIIème siècle, un lycée du XXIème siècle», commente Nicolas Mayer-Rossignol lors de la présentation du projet. Un enjeu patrimonial de taille.

Et les obstacles furent nombreux. Les travaux de la demi-pension, débutés en 2010 ont connu plusieurs retards : entreprises de BTP déposant le bilan, découverte de cavités souterraines. Ce ne fut pas de tout repos.

380 élèves à accueillir

Créé ex nihilo par le cabinet rouennais Acau Architecture, la demi-pension présente au rez-de-chaussée une première entrée sur le réfectoire qui se trouve au niveau intermédiaire. La salle présente deux lignes de self et pourra accueillir 380 élèves par service. Le niveau supérieur, composé d’une terrasse de 1OOO m2, propose une vue sur la ville. Le bâtiment de l’infirmerie se trouvant sur le niveau supérieur a été réhabilité et dispose d’une entrée sur le réfectoire. Ainsi, de la cour joyeuse ou de la cour moyenne, les lycéens peuvent accéder facilement à la demi-pension. Un escalier monumental extérieur composé d’un mur végétalisé permet aux lycéens du lieu de passer d’une cour à l’autre.