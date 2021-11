Sortie cinéma : The Walk

Quand il découvre, dans un magazine, les tours jumelles du World Trade Center de New York, en cours de construction, il fait le pari fou de tendre un câble et de marcher d'une tour à l'autre.

Pour s'entraîner, il marche sur un fil entre les tours de Notre-Dame de Paris, mais il est arrêté par la police. Sans se décourager, il se rend à New York avec Annie, sa compagne, et deux amis.

Dans ce film vertigineux, Robert Zemeckis retrace l'exploit inouï du Français Philippe Petit qui, par défi, par goût de l'art et de la liberté totale, a réussi ce que personne n'a jamais osé : marcher au-dessus du vide (à 412 mètres du sol !) sur un fil de 64 mètres de long. Après une première partie un peu décevante qui retrace les débuts de son héros en France dans un Paris de carte postale, le cinéaste change de registre et signe une sorte de thriller haletant au cours duquel l'exploit est préparé comme un casse de banque, avec un suspense très prenant et, en point d'orgue, l'extraordinaire scène de la fin.

La 3D met en valeur l'exploit de Philippe Petit et offre des vues saisissantes de ce fil tendu au-dessus du vide. Le spectateur, même s'il connaît l'issue heureuse de cet exploit extraordinaire, a la gorge nouée tant le spectacle est saisissant. Malgré son accent américain, Joseph Gordon-Levitt, qui s'est longuement entraîné, incarne avec beaucoup de réalisme ce héros au courage stupéfiant.

Ce grand et beau film est visible en famille.

Aventures américaines en 3D. De Robert Zemeckis, d'après le livre de Philippe Petit, avec Joseph Gordon-Levitt (Philippe Petit), Ben Kingsley (Papa Rudy) (2h03).