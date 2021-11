La Valette (AFP). Draghi (BCE): l'inflation en zone euro va rester très faible à court terme

L'inflation en zone euro "va rester très faible à court terme", a prévenu jeudi le président de la Banque centrale européenne Mario Draghi, alors les prix ont baissé sur un mois en septembre dans le bloc monétaire. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPHC), référence de la BCE, "va rester très faible à court terme", a déclaré l'Italien. A plus long terme, il y a également "des risques qui pourraient encore ralentir l'accélération graduelle du taux d'inflation vers un niveau proche de 2%", visé par la BCE. M. Draghi a notamment mentionné une possible nouvelle dégradation des prix du pétrole et l'appréciation de l'euro face au dollar parmi ces risques.

