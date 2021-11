La décision, prise par le Service d'incendie et de secours du Calvados, ne convient pas aux syndicats, qui ont déposé un nouveau référé devant le tribunal administratif de Caen, mettant en avant des délais d'intervention plus importants et des gardes plus fréquentes pour les pompiers d'autres centres.

La préfecture du département soutient elle que l'efficacité des centres n'a pas changé et que le rôle de l'expérimentation est précisément d'ajuster l'organisation.