Après 35 ans, le directeur des renseignements territoriaux de l'Orne s'en va

On les surnomme les "grandes oreilles". Ce service de police était autrefois appelé les "Renseignements Généraux", devenus "Service départemental d'Information Générale", puis plus récemment les "RT" pour "Renseignements Territoriaux", avec une mission invariée : rechercher et centraliser les renseignements pour le maintient de l'ordre public.

André Guillouard aurait pu être journaliste, mais finalement il s'est orienté vers les services de police. Il y est entré comme inspecteur stagiaire à la Direction Générale des Renseignement Généraux, sur l'île de la Cité, à Paris. Puis après un passage par Rouen et la Mayenne, il a été nommé dans l'Orne en 1996.

"Le renseignement est particulièrement indispensable aujourd’hui, compte-tenu des menaces liées au terrorisme", à souligné Isabelle David, préfet de l'Orne, lors de son départ à la retraite ce lundi 19 octobre. L'Orne devrait d'ailleurs être prochainement doté de 2 agents des RT supplémentaires.

Au quotidien, les RT sont particulièrement en surveillance des conflits sociaux et des manifestations. Dans l'industrie, comme lors de la fermeture de Moulinex ou de Carrier, mais aussi dans l'agriculture, comme lors des récents gros conflits en juin/juillet dernier. André Guillouard était d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs spécialistes nationaux de l'agriculture. Dans son allocution de départ, il a évoqué son émotion des suicides d'agriculteurs, dont beaucoup considèrent le déclin lié à la conjoncture, comme un échec personnel.

Et de conclure son propos par une citation de Montesquieu : "Les affaires de police sont des choses de chaque instant"...