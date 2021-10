Jérusalem (AFP). Territoires palestiniens: appels à un vendredi de la révolution

Les groupes palestiniens ont tous appelé à un "vendredi de la révolution", des manifestations étant prévues en Cisjordanie et dans la bande de Gaza après la grande prière hebdomadaire musulmane, au lendemain d'une journée de relatif répit dans les dernières violences avec les Israéliens. La Cisjordanie occupée et Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem annexée et occupée par Israël, sont secouées depuis le 1er octobre par des heurts entre jeunes lanceurs de pierres et soldats israéliens, des agressions entre Palestiniens et colons et des attentats principalement à l'arme blanche qui font redouter une nouvelle intifada. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est redit dans un tel contexte prêt à rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. Les violences ont fait 32 morts, dont plusieurs auteurs d'attentats, et des centaines de blessés côté palestinien, ainsi que sept morts et des dizaines de blessés côté israélien. Elles se sont étendues le 9 octobre, après la prière hebdomadaire précisément, à la bande de Gaza, coupée géographiquement de la Cisjordanie par le territoire israélien, et cadenassée par les blocus israélien et égyptien. Les troubles ont semblé marquer une pause jeudi pour la première fois depuis plusieurs jours. Les forces israéliennes étaient déployées massivement à Jérusalem, les policiers et les garde-frontières, fusils en bandoulière, scrutaient les alentours sur les places publiques, aux carrefours et sur les grands axes, déambulant là où on ne les voyait pas auparavant. - Alerte dans le train - Trois cents soldats viendront dimanche en renfort à Jérusalem aux policiers, a dit l'armée. L'un des derniers déploiements importants de soldats dans les villes israéliennes remonte à 2002, au cours de la deuxième Intifada, en même temps qu'une vaste opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée, selon une source proche des services de sécurité. L'appel à l'armée est supposé contribuer à endiguer les violences et rassurer la population. Les alertes se succèdent, souvent injustifiées. Un train s'est arrêté jeudi près de Haïfa (nord) quand quelqu'un a actionné le signal d'alarme parce qu'un passager avait crié "terroriste" et qu'un soldat a tiré en l'air pour empêcher une éventuelle agression, a rapporté la police. L'anxiété pousse les Israéliens à s'armer. Des photos publiées dans le quotidien populaire Yediot Aharonot montrent une juive dans le bus armée d'un rouleau à pâtisserie, d'autres encore déambulant avec des manches de pioche ou des manches à balai. Hormis les armureries, le commerce souffre. "On fait 15% de moins de chiffre d'affaires que normalement", disait Aron Silverberg, gérant d'un magasin de téléphonie mobile du marché de Mahane Yehuda. Le marché, habituellement grouillant, était largement déserté jeudi. Le gouvernement israélien a annoncé mercredi matin une série de mesures pour endiguer la vague qui venait de culminer avec la mort de trois Israéliens mardi dans une attaque à la voiture bélier et le premier attentat à l'arme à feu dans un bus depuis le début de l'escalade le 1er octobre. Les tensions suscitent les appels à la haine sur les réseaux sociaux. "Tout le monde nous suspecte, le racisme est de plus en plus grand", déplorait Shahr Omraq, 51 ans, employé de nettoyage palestinien près d'un arrêt de bus. - Quelle place pour la diplomatie - Les experts soulignent la quasi-impossibilité de contrer les attaques au couteau de la part d'individus isolés. Les autorités israéliennes comme palestiniennes ont paru jusqu'alors impuissantes à calmer les esprits parmi une jeunesse exaspérée par l'occupation et la colonisation, encouragée par les réseaux sociaux et aiguillonnée par les incantations religieuses. Pour le gouvernement israélien, la violence provient d'un refus de l'existence même d'Israël et les incitations à la haine proférées selon lui par les dirigeants palestiniens. "Il est temps que le président (palestinien) Abbas cesse non seulement de justifier les violences, mais d'appeler aux violences", a dit M. Netanyahu à la presse. Difficile de discerner dans ce contexte exacerbé quelle part peut revenir à la diplomatie. M. Netanyahu s'est redit prêt à rencontrer M. Abbas, y compris en présence du roi Abdallah de Jordanie. Washington a annoncé pour sa part que le secrétaire d'Etat John Kerry se rendrait "bientôt" dans la région.

