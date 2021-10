Deux écoles évacuées après des départs d'incendie

Ce matin c'était à l'école André Malraux, à Vire, qu'un feu de carton dans une cuisine a provoqué le déclenchement d'une alarme incendie, nécessitant l'évacuation de 133 élèves. Il était alors 9h40... A peine deux heures plus tard, c'est à Martragny, à l'est de Bayeux, qu'un feu d'origine électrique s'est déclaré dans un faux plafond de l'école maternelle. 49 élèves et plusieurs professeurs ont dû quitter l'école... Ils ont été rassemblés dans la salle des fêtes en attendant de vérifier les installations.