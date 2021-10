Jérusalem (AFP). Nouvelle attaque au couteau à Jérusalem, Israël en alerte

Israël est en alerte pour enrayer la propagation des attaques de Palestiniens qui ont continué jeudi après avoir gagné l'intérieur du pays, malgré les efforts apparents de part et d'autre pour stopper l'escalade. Une nouvelle attaque au couteau jeudi à la mi-journée à Jérusalem risque de renforcer l'inquiétude au lendemain de ce que le quotidien Yedioth Ahronoth a appelé "un jour de terreur". Un Palestinien de 19 ans, du camp de réfugiés de Chouafat à Jérusalem-Est, a gravement blessé au cou un juif orthodoxe, sur un grand axe séparant les quartiers juifs orthodoxes des quartiers palestiniens au nord de la ville, et a été arrêté, a indiqué la police israélienne. C'est la sixième attaque au couteau de Palestiniens contre des juifs en six jours. Trois des auteurs présumés de ces attaques ont été tués. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé mercredi les Israéliens à un "état d'alerte maximale" devant les violences qui secouent Jérusalem et la Cisjordanie occupée et suscitent depuis une semaine les comparaisons avec les intifadas de 1987 et 2000. Les tensions se sont étendues mercredi au coeur d'Israël. Pour la première fois depuis le début de l'accès de fièvre, un Palestinien de 17 ans de Yatta (Cisjordanie), Amjad Hatem Al-Jundi, a été tué après avoir légèrement blessé un soldat israélien à Kiryat Gat, loin de la Cisjordanie et de Jérusalem. Un Palestinien de 25 ans a poignardé et blessé un juif orthodoxe avant d'être maîtrisé à Petah Tikva, près de Tel Aviv. - Nouveaux heurts à Bet El - Depuis samedi, la Vieille ville de Jérusalem et ses environs immédiats ont été le théâtre de trois attaques au couteau, qui ont coûté la vie à deux Israéliens. Habituellement grouillante, la Vieille ville située à Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem annexée et occupée par Israël, était jeudi largement déserte, en dehors de centaines de policiers et des touristes et pèlerins déambulant entre les murs inscrits au patrimoine de l'Humanité. Des policiers ont pris place sur les toits et une journaliste de l'AFP a vu des hommes installer un détecteur de métaux près d'une des principales portes. Depuis le 1er octobre, les violences ont tué quatre Israéliens et cinq Palestiniens, dont trois agresseurs présumés. Par ailleurs, 86 Palestiniens ont été blessés par balles réelles et 344 par balles caoutchoutées depuis le 2 octobre, selon le Croissant-Rouge. Les confrontations entre lanceurs de pierres palestiniens et soldats ou policiers israéliens en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est se sont multipliées, ainsi que les représailles mutuelles entre Palestiniens et colons en Cisjordanie. De nouveaux affrontements se sont produits près du poste de contrôle israélien de Bet El, à la sortie de Ramallah, où des centaines d'étudiants venaient manifester pour la deuxième journée consécutive. Les soldats israéliens, s'éloignant du poste de contrôle, ont poussé comme rarement jusqu'aux premières rues de Ramallah, où siège l'Autorité palestinienne, pour faire refluer les contestataires, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les Palestiniens, souvent des jeunes, laissent exploser leur colère contre des décennies d'occupation et d'attente de leur Etat, qui électrisaient déjà leurs parents. L'esplanade des Mosquées à Jérusalem sert de cri de ralliement. - 'Sang-froid et résilience' - Les 400.000 colons, qui coexistent difficilement avec les 2,8 millions de Palestiniens de Cisjordanie, veulent rester et s'étendre. Beaucoup sont remontés depuis le meurtre d'un couple le 1er octobre dans une attaque attribuée par Israël à une cellule du mouvement islamiste Hamas. Après avoir surenchéri dans les mesures sécuritaires et les déclarations musclées, Benjamin Netanyahu a semblé soucieux d'apaiser les esprits en prônant "sang-froid et résilience". Un responsable a confirmé jeudi que M. Netanyahu avait interdit aux députés et aux ministres de se rendre sur l'esplanade des Mosquées. De telles visites sont considérées par les Palestiniens comme des provocations ou une indication supplémentaire des intentions israéliennes de s'approprier le site. L'esplanade, lieu saint pour les musulmans et les juifs, et la question de son contrôle passent pour un facteur primordial de tensions. Les députés arabes du Parlement israélien, solidaires des Palestiniens, ont décidé de défier l'interdit gouvernemental. Celui-ci est "insensé et illégal", a jugé le député arabe Ahmad Tibi. Vendredi, "nous serons tous à la mosquée Al-Aqsa, parce que c'est notre mosquée", a-t-il annoncé. Le président palestinien Mahmoud Abbas a lui aussi paru vouloir empêcher une escalade. "Nous ne recourrons pas à la violence", a-t-il dit à Ramallah. Mais il a prôné "la résistance populaire pacifique" et lancé "au gouvernement israélien, éloignez-vous de nos lieux saints".

