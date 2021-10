Un bijou des mers en escale à Rouen

À la barre, Fabrice Amédéo, une Transat Jacques Vabre et deux Route du Rhum au compteur. Pour ce trentenaire, être aux commandes d'un tel voilier (ouvert au public le mercredi 7, jeudi 8, samedi 10 et dimanche 11 après-midi et vendredi de 15h à 16h30) est un vrai défi : "J'ai navigué pour la première fois avec au printemps. C'était une grande émotion." Après cette parenthèse rouennaise, Fabrice Amédéo prendra "le départ de la Transat Jacques Vabre le 25 septembre au Havre (destination le Brésil). Et dans un an, je m'attaque à l'Everest, le Vendée Globe." Un Everest que le voilier est prêt à grimper : il totalise plus de trois tours du monde. Mais pour le skipper, l'objectif est ailleurs : "Je veux raconter une belle histoire autour du monde et retranscrire cette magie".

Pratique. Ouvert au public ce jeudi de 15h à 19h, vendredi de 15h à 16h, samedi et dimanche de 15h à 19h.