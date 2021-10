Bagdad (AFP). Irak: au moins 50 morts dans trois attentats à la voiture piégée

Au moins 50 personnes ont été tuées lundi dans trois attentats à la voiture piégée en Irak dont l'un a visé la région de Bassora (sud), une rare attaque dans cette région revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI). Ce groupe extrémiste sunnite qui a pris le contrôle de larges pans du pays depuis l'année dernière, semblait avoir jusque-là peu d'accès à la région chiite du sud. "Au moins dix personnes ont été tuées à Zoubeïr (près de Bassora) et 24 blessées", a indiqué Jabbar al-Saadi, membre du Conseil provincial. L'attaque a eu lieu dans l'après-midi dans le marché "Souk al-Hallaquine". Au nord de Bagdad, une zone régulièrement visée par les attentats jihadistes, 35 personnes ont péri et 74 ont été blessées dans une attaque à la voiture piégée sur un marché de la localité de Khalès, selon la police. Dans la localité de Hosseiniyah, à quelque 20 km au nord de la capitale irakienne, l'explosion d'une voiture piégée a tué cinq personnes et blessé 17, a indiqué un colonel de la police. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l'EI a affirmé que "l'armée du califat a réussi à faire exploser une voiture piégée garée au milieu d'un rassemblement de Rafidha" près de Bassora. L'EI utilise le terme Rafidha pour désigner les musulmans chiites. Les attentats à la bombe sont rares dans le sud de l'Irak, région à prédominance chiite et difficile d'accès pour les groupes jihadistes sunnites. La région de Bassora avait jusque là été relativement épargnée par les violences de l'EI qui secouent l'Irak.

