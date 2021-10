Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Syrie: on ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau

En Syrie, "on ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau", a affirmé lundi le président français François Hollande, excluant ainsi Bachar al-Assad d'une solution politique du conflit. Il a accusé le président syrien d'être responsable du chaos en Syrie, évoquant "une tragédie produite par l'alliance du terrorisme et de la dictature".

