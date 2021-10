Accident mortel ce lundi matin près de Dieppe

Ce lundi matin vers 4h30 du matin, une Renault Avantime circule sur la D925, à hauteur de Hautot sur Mer. Au niveau du rond-point du cabaret, le véhicule se retrouve derrière quatre chevaux en divagation. Le conducteur met ses feux de détresse et suit les animaux.

Soudain, une Renault Laguna arrive en face et percute un cheval.. Elle se déporte sur la voie de gauche et vient percuter la Renault Avantime. Les deux véhicules finissent leur course dans un champ. Le conducteur de la Laguna, un homme né en 1970 et domicilié à Dieppe, est décédé. Le conducteur de la Renault Avantime, un homme né en 1959, s'en est sorti indemne.

Le cheval qui a été percuté est également décédé. Les trois autres chevaux ont été pris en chargé par la ferme équestre des Quatre Vents. Le commissariat de Dieppe est en charge de l'enquête.